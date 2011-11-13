Arap Birliği Esad'ı sildi

T24 - Arap Birliği’nin Suriye’de sekiz aydır yaşanmakta olan protestolara şiddetle yanıt veren Şam hükümetine tepki olarak Suriye’nin üyeliğini askıya alacağı bildirildi.







Arap Birliği’nin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şam hükümeti, birliğin girişimiyle 2 Kasım'da kabul edilen barış şartlarını uygulamaya koyana kadar, Suriye delegasyonu birliğin faaliyetlerine katılamayacak.







Yasak 16 Kasım'da başlayacak





Kahire'de bulunan Katar Başbakanı Şeyh Hamid bin Casım el Tani birliğin 22 üyesinin 18'inin teklife destek verdiğini, Suriye, Lübnan ve Yemen'in ise olumsuz oy kullandığını söyledi. Yani Irak'ın ise çekimser kaldığını söyledi.







Yaptırımlar geliyor





Başbakan bin Casım Arap Birliği’nin Suriye’ye karşı ekonomik ve siyasi yaptırım kararlarını devreye sokacağını da söyledi. Bin Casım, birliğin üye ülkelere de Suriye’deki büyükelçilerini çekme çağrısı yaptığını belirterek, "Bir süredir bu kararı almadığımız için eleştiriliyorduk ancak Suriye için kaygılandığımız için ağır davranıyorduk. Böyle kararları almak için çoğunluğa ihtiyacımız vardı" dedi.





"Suriye hepimiz için çok değerli bir ülke ve bu kararı almak canımızı yakıyor" diyen bin Casım, Suriye'nin şiddeti durdurarak gerçek reform için gerçek bir diyalog başlatmasını umduklarını belirtti.



Kararın Libya'dakine benzer bir uluslararası müdahaleye yol açabileceği endişelerine de yanıt vererek, "Hiç kimse uçuşa yasak bölge ilan edilmesinden bahsetmedi. İnsanlar meseleleri birbirine karıştırmaya çalışıyor. Hiçbirimiz böyle bir karardan bahsetmiyoruz" dedi.



Katar Başbakanı, Suriye'deki muhalif gruplara ise geçiş dönemini birlik içinde atlatmak adına bir mutabakat sağlanması için Arap Birliği ev sahipliğinde bir toplantıya davet etti.





Bir süredir baskı vardı





Suriye’deki olaylar yoğunlaştıkça Arap Birliği’ne hem kendi üyelerinden hem de Avrupa’dan Suriye’nin üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili baskı artmıştı.



Son olarak, geçtiğimiz 11 günde 250 sivilin öldürüldüğü haberleri gelirken Arap Birliği’nin baskılara daha fazla dayanamadığı tahmin ediliyor.





El Cezire Kahire muhabiri Jane Arraf, “Durum gittikçe daha da umutsuz bir hal alıyor. İyimser görüşler taşıyanlar neredeyse tükendi” dedi.





Arap Birliği Genel Sekreteri’nin danışmanı Halid el Habbas ise Arraf’a yaptığı açıklamada, “Suriye’nin üyeliğinin askıya alınması elimizdeki seçeneklerden biri ama tek seçeneğimiz değil” dedi.





Kahire'de Esad protestosu





Arap ülkelerinin liderleri Suriye'nin üyeliğini görüştükleri sırada, onlarca Esad karşıtı da Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin önünde gösteri yaptı. "Suriye halkına özgürlük" ve "Arap liderleri çöpe" sloganları atan göstericiler ellerinde Esad'ın resminin üzerine kırmızı çarpılar atılmış pankartlar taşıdı.





Protestoculara kendi ülkelerindeki gösterilere verilen sert yanıtı kınayan Yemenliler de destek verdi.



