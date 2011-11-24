Arap Birliği Esad'a bir gün süre verdi!

T24

'Suriye halkını Türkiye korur'





Fransa yardım koridoru önerdi





Rastan'da sığınaklar bombalandı



Arap Birliği'nin Mısır temsilcisi Afifi Abdel Vahab, Suriye'nin yarın uluslararası gözlemcilerin ülkeye girişine izin vermemesi durumunda ekonomik yaptırımların gündeme geleceğini söyledi.Protokole imza atmaması halinde Suriye'ye sivil uçuşların yasaklanması ve Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin dondurulması şeklinde gerçekleşebileceği belirtildi.Suriye'nin öneriyi kabul etmemesi durumunda Arap Birliği ekonomik ve sosyal konseyi yaptırımları görüşmek için cumartesi günü toplanacak, ardından pazar günü de dışişleri bakanları biraraya gelecek.Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de, Suriye'deki halkın korunması için özellikle Türkiye'yle işbirliğinin önemli olduğuna işaret etti. Westerwelle, Fransa'nın "yardım koridoru" önerisini ise reddetti.Suriye'deki muhalefetle işbirliğinin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini belirten Westerwelle, AB yaptırımlarının ve BM kararlarının yanı sıra Suriye'deki demokratik güçlerin bir araya getirilerek güçlü bir muhalefetin oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın meşruiyetini kaybettiğini savunan Westerwelle, Fransa'nın, Suriye'de bir insani yardım koridorunun açılması ve böyle bir koridorun uçuş yasağıyla korunması şeklindeki önerisine ise sıcak bakmadığını ifade etti.Westerwelle, askeri seçeneklerin Suriye'nin çevresindeki ülkeler tarafından reddedildiğine de dikkati çekti.Suriye'de "insani yadım koridoru" kurulması önerisinde bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, bunun için rejimle anlaşmanın ve uluslararası görevlendirme gibi bazı koşulları yerine getirmenin gerekli olduğunu söyledi.Juppe, muhalif Suriye Ulusal Konseyi (SUK) lideri Burhan Galyun'la dün yaptığı görüşmenin ardından bugün France Inter radyosuna konuştu.Libya'da Kızılhaç'ın tıbbi malzeme ulaştırmak için yaptığı gibi bir koridorun Suriye'de de uygulanabileceğini belirten Juppe, "Bunun için iki muhtemel koşul değerlendirilebilir, birincisi uluslararası camia, BM, Arap Birliği rejimden insani yardım koridorları için onay alabilir ve bu daha önce yapıldı. Eğer bu olmazsa başka çözümler bulunabilir. İnsani yardım konvoylarının askeri olarak korunması mümkün, ama şimdilik bu durumda değiliz. Bu koruma daha önce Libya'da uluslararası gözlemcilerle yapıldı" dedi.Suriye tankları ise, ülkenin orta kesimlerindeki Rastan kenti yakınında ordudan ayrılan askerlerin sığınaklarını bombaladı. Aktivistler, 50 dolayında tank ve zırhlı araçtan, Humus'un 20 kilometre uzağındaki Rastan'ın dış kesimlerinde bulunan bir çiftlik arazisine makineli silahlar ve uçaksavar silahlarıyla ateş açıldığını belirtti.Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkenin orta kesimlerinde 11 güvenlik görevlisi ve askerin Suriye ordusundan ayrılan askerlerce öldürüldüğünü iddia etti.