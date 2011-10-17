-Arap Birliği diyalog arayışına girecek KAHİRE (A.A) - 16.10.2011 - Arap Birliğinin, Suriye'de şiddetin sona erdirilmesi için hükümetle muhalif grupları biraraya getirmeyi planladığı bildirildi. Katar Başbakanı Hamad Bin Cassim El Tani, Arap Birliğinin Kahire'de yaptığı acil toplantının ardından, Birliğin, Suriye hükümetiyle Suriyeli muhalifler arasında diyalog sağlanması için bir komite oluşturmaya karar verdiğini açıkladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Elarabi de ''Muhalefet ve hükümetin tüm taraflarına 15 gün içinde diyaloğa geçmeleri çağrısında bulunacağız'' diye konuştu.