-Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplandı KAHİRE (A.A) - 28.08.2011 - Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyinde Libya ve Suriye'yle ilgili olağanüstü toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezinde başladı. Arap Birliği Dönem Başkanı Umman'ın Dışişleri Bakanı Abdullah İbn-i Zeyid El Nahyan, açılışta yaptığı konuşmada, üyeleği askıya alınan Libya'nın tekrar birliğe döndüğünü ilan etti. Libya'daki olayların başlamasından sonra Tunus ve Cezayir'in önerisiyle Libya'nın Arap Birliği üyeliği mart ayında askıya alınmıştı. Libyalı muhaliflerin bayrağı da Arap Birliği merkezinin dışındaki göndere çekildi. Bu arada Arap Birliği toplantısından önce genel merkezin dışına toplanan çok sayıda Suriyeli muhalif, Devlet Başkanı Beşar Esad aleyhine sloganlar attılar. Batı dünyasının Suriye'ye müdahalesini isteyen göstericiler, Türkiye'den de Suriyeli çocukların öldürülmesine engel olmasını talep ettiler. Toplantıda Libya lideri Muammer Kaddafi sonrası ülkedeki durum, Libya'ya yapılacak yardım ve bu ülkede geniş tabanlı bir geçiş hükümetinin kurulması, yeniden yapılandırılması ile Arap ülkelerinde bulunan Libyalı mültecilerin durumu görüşülecek. Arap Birliğinin Suriye'deki durumla ilgili bir uzlaşmaya arayışında olacağı bildiriliyor. Birliğe yakın kaynaklar, Arap Birliğinin Suriye'ye "sivil katliamlarını bir an önce durdur" çağrısı yapma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiler.