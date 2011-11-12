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Dünya

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye için toplandı  KAHİRE (A.A)

12 Kasım 2011 15:29

-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye için toplandı  KAHİRE (A.A) - 12.11.2011 - Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye'deki durumu görüşmek, Arap Çalışma Planı'nın Suriye yönetimi tarafından uygulanmasını sağlamak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.  Toplantıda Arap Birliği'nin Suriye için oluşturduğu komisyonun hazırladığı ön raporların da bakanlara sunulacağı bildirildi.  Toplantıya, Arap Birliği dönem ve Suriye Komisyonu Başkanlığı'nı yürüten Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Casım başkanlık ederken, Suriye, Büyükelçi Yusuf Ahmed başkanlığındaki bir heyet ile temsil ediliyor.  Arap Birliği kaynaklarından edinilen bilgilere göre, birliğin Suriye ile ilgili içerisinde yaptırımın da bulunduğu kararları almasına Lübnan, Yemen ve Cezayir karşı çıkıyor. Suudi Arabistan sermayeli El Arabiya televizyonu, Arap Birliği'nin Suriye ile ilgili olağanüstü toplanmasına öncülük eden Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin Suriye'ye yaptırım uygulanmasından yana olduklarını ileri sürdü. Günlerdir Arap Birliği önünde kamp kuran Suriyeli muhaliflere Bahreyn, Yemen ve Mısırlı muhaliflerden de destek var. Arap Birliği önünde gösteri yapan onlarca muhalif, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasını istiyor.  Sivil ölümlerin durdurulması için Suriye'ye müdahale edilmesini talep eden muhalifler, olaylarda ölen Suriyeliler için Arap Birliği önüne gösteri düzenledi. Muhalifler, Beşşar Esad'ın iktidardan uzaklaştırılarak yargılanması isteğini dile getirdi.

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