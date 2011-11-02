-Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı KAHİRE (A.A) - 02.11.2011 - Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye için olağanüstü toplandı. Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği Genel Merkezinde, Katar'ın dönem başkanlığında yapılan toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi de katılıyor. Toplantıda Suriye'yi, ülkesinin heyetine başkanlık eden Büyükelçi Ahmet Yusuf temsil ediyor. Toplantıda Arap Birliği'nin Pazar günü Katar'da Suriye'ye ilettiği ve Suriye'nin de dün kabul ettiğini açıkladığı çözüm planı ele alınıyor. Çözüm planı Suriye ordusunun sivil yerleşim yerlerinden çekilmesi, hükümete karşı ayaklanmanın başladığı günden itibaren tutuklanan kişilerin serbest bırakılması, Arap Birliği gözlemcilerinin Suriye'de bulunması, sivil ölümlerine son verilmesi ve Suriye rejiminin bir an önce reform yapmasını içeriyor. Suriye'nin Arap Birliği'nin kuracağı komisyonun başkanının Katarlı olmasına ve Suriye muhalefeti ile hükümetin diyalog görüşmelerinin Kahire'de Arap Birliği çatısı altında yapılmasına itiraz ettiği biliniyor. Mısır basınında yer alan haberlere göre ise Arap Birliği'nden Lübnan heyetini temsil eden bir yetkili, Suriye'nin sözkonusu plan ile ilgili iki çekincesi olduğunu ileri sürdü. Yetkili, Suriye askerlerinin sivil yerleşim yerlerinden çekilmesi ve diyalog toplantılarının Kahire'de yapılması konusunda Suriye'nin çekincesi olduğunu öne sürdü. Suriye'nin dün planı kabul ettiğini yönündeki açıklamaları da Kahire'de bulunan Suriyeli muhalifleri tatmin etmedi. Beşşar Esad rejimini devirmek için uluslararası toplumun müdahale etmesini isteyen yüzlerce muhalif, Arap Birliği'nin önünde protesto gösterisi yapıyor. Suriye'de Kürt bayrakları açan göstericiler Arap Birliği ile Suriye'nin anlaşmasından memnun olmadıklarını belirterek, Beşşar Esad yönetiminin de Libya'daki Muammer Kaddafi, Mısır'daki Hüsnü Mübarek rejimi gibi devrilmesini istiyorlar.