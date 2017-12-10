Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı

Mısır’ın başkenti Kahire’de Filistin ve Ürdün’ün talebi üzerine Arap Birliği Dışişleri Bakanları ABD'nin Kudüs'ü İsrail'i başkent olarak tanımasının ardından olağanüstü toplantı. Kudüs için yapılan olağanüstü toplantıda konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının geçersiz olduğunu söyledi.

Ebu Gayt, “Trump’ın kararına verilecek en pratik tepki başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaktır. Kudüs’ün statüsü uluslararası sözleşmeler ve BM kararları ile sabittir. Kudüs’ün işgal altında olduğu ve işgalci devletin egemenliğinin bulunmadığı söz konusu kararlarla teyit edilmiştir. ABD’nin Kudüs’ü işgalcilerin başkenti olarak tanıması Kudüs’ün statüsünü değiştirmez.” İfadelerini kullandı.

Suudi Arabistan: Kudüs Filistin topraklarının bir parçası

Toplantıda söz alan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de, uluslararası toplumun, uluslararası barışın korunması için Filistin meselesine kapsamlı ve eksiksiz bir çözüm geliştirmesini talep etti.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Büyükelçiliğini buraya taşıma kararından vazgeçmesini isteyen Cubeyr, "Daha önce de ABD'nin nihai bir çözüme ulaşmadan önce Kudüs'le ilgili alacağı herhangi bir kararın, barış müzakerelerini daha fazla düğümleyeceği ve Müslümanları tahrik edeceği konusunda uyarmıştık." dedi.

Cubeyr, Suudi Arabistan hükümetinin, ABD'nin Kudüs kararını kınadığını ve bu ülkenin Kudüs'ün "Filistin topraklarının bir parçası" olduğunu vurgulayan uluslararası kararları ihlal ederek açıkça İsrail yanlısı bir tutum sergilediğini kaydetti.