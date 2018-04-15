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Dünya

Arap Birliği bir araya geliyor; gündemde Suriye var

Birlik 201'de Esad rejiminin Suriye Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı

15 Nisan 2018 15:33

Arap ülkelerinin liderleri Arap Birliği zirvesi için Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde bugün bir araya geliyor. Zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise katılmayacak. 22 üye ülkeden oluşan Birlik 2011 yılında Esad rejiminin Suriye Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Zirvenin başlıca gündem maddelerinden birini Suriye'ye düzenlenen operasyonun oluşturması bekleniyor. Suriye'nin Duma kentinde geçen hafta kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak bir operasyon ile cumartesi günü Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

Operasyon sonrası yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, ABD önderliğindeki hava saldırılarına tam destek verdiğini duyurmuştu. Katar'dan da operasyona destek mesajı gelmişti. Zirve sonrasında yapılacak açıklamada Beşar Esad'a görevini bırakma çağrısı yapılması beklenmiyor.

Birliğin iki etkili gücü Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginlik de sürüyor. İran ve Suudi Arabistan arasında, Suriye ve Yemen üzerinden vekalet savaşı devam ediyor. İki ülke Irak ve Lübnan'da da birbirine karşı grupları destekliyor.

5 Haziran'da birinci yılını dolduracak olan Katar krizinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri "terör örgütlerine destek verdiği" gerekçesiyle geçen yıl 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Bu ülkelerin Katar'a yönelik ambargoları halen devam ediyor. Gelişmeler Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Arap Birliği 22 Mart 1945'te kuruldu. Birlik çoğu kez aldığı kararların sadece kağıt üzerinde kalmasıyla eleştiriliyor. 

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