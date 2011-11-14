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Dünya

Arap Birliği 500 gözlemci gönderiyor KAHİRE (A.A)

14 Kasım 2011 20:22

-Arap Birliği 500 gözlemci gönderiyor KAHİRE (A.A) - 14.11.2011 - Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'nin bu ülkeye 500 gözlemci göndereceği bildirildi. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi'nin Arap sivil toplum kuruluşlarıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı toplantıda, aralarında askeri personelin de bulunduğu 500 kişilik ''hakikatleri ortaya çıkarma komitesi''nin, göstericilere ve muhaliflere yönelik baskıyı sona erdirme çabaları kapsamında Suriye'ye gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Arap Tıp Birliği yetkilisi İbrahim El Zaferani, Suriye'nin komiteyi ağırlamayı kabul ettiğini söyledi. Merkezi Kahire'deki Arap Birliği yarın Suriyeli muhalif gruplarla bir araya gelmeyi planlıyor. Genel Sekreter El Arabi, dün yaptığı açıklamada Suriye muhalefetini ülkenin yasal otoritesi olarak tanımak için henüz çok erken olduğunu söylemişti.

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