Arap basını heyecanlı, Batı tedirgin

T24 - Arap dünyasında coşku, Batı'da endişe ya da en azından soru işaretleri var. Türk dış politikası Washington'dan Katar'a pek çok ülkenin gündeminde. Siyasilerin de, basının da dilinde. İşte satırbaşları...



El Cezire:

Arap dünyasının en etkili televizyonu El Cezire'nin internet sitesi, manşetini Türkiye'nin yükselişine ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği profile ayırdı.



Bir Suriye dergisinden "Erdoğan: Evet Demeyen Adam" isimli makaleyi alıntıladı.



Makalede, "Erdoğan Arap ve İslam dünyasında en parlak günlerini yaşıyor. Güçlü sözlerini güçlü eylemlerle destekliyor. Bunun en önemli sebebi İsrail'e 'hayır' demiş olması. Bu İsrail'in kuruluşundan bu yana işe yarıyan sihirli formül" deniliyor.



El Arabiya:

Arap dünyasının tamamına yayın yapan bir diğer etkili televizyon kanalı El Arabiya'da da Türk-Arap Forumu manşet oldu.



Uluslararası haber ajanslarının ifadelerinin altına gazete de imza attı, "Erdoğan'ın sahneye Arap dünyasının alkışları altında çıkışı Türkiye'nin uluslararası arenadaki yükselişinin yansıması" dedi.





BATI DÜNYASI



Batı'daysa daha farklı bir hava esiyor.



Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates'in, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'nin "Türkiye'yi doğuya AB itti" eleştirisi gazetelerde yer buluyor.



Financial Times:

İngiliz gazetesi Financial Times, eksen kayması tartışmalarına yer vedi. Bunu, kaygı yaratan bir unsurdan çok, bir gerçeğin saptanması ve hatta küresel dengelerin dönüşümünün bir sonucu olarak sundu.



Haberde, "Türkiye'nin gözünü Doğu'ya çevirmesi, ideolojiden çok stratejik ve ticari bir hesapla bağlantılı. Bu, ne Batı karşıtlığı, ne de yeni Osmanlıcılık. Gördüğümüz sadece Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yeniden ortaya çıkması" denildi.



La Repubblica:

İtalyan basını da "dönüşüm çoktan gerçekleşti" havasında. La Repubblica, Türkiye'nin İran ve Gazze konusundaki tavrıyla, İsrail ile bozulan ilişkiler üzerinde duruyor.



Haberde, "Ankara, Washington'ın tehditlerine karşı iran'a meşru bir çıkar nedeniyle yardım ediyor. İran ile karşılıklı ticaretin miktarı 10 milyon dolar. Yaptırımla bu rakam uçup gider. Ancak bu girişimle Türkiye, bölgesel bir bağımsız güç olarak da ortaya çıktı" deniliyor.





