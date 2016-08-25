Arap basını Cerablus harekâtıyla ilgili ikiye bölündü

Orta Doğu'da Arapça yayımlanan gazeteler, Türkiye'nin Cerablus harekâtıyla ilgili olarak ikiye bölündü.

Bazı gazeteler müdahaleyi yeni bir savaş ilanı olarak yorumlarken, bazıları ise övdü.

Birçok gazete gelişmeyi manşetten verdi.

Mısır'da yayımlanan muhalif gazete Al-Vafd, 'Türkiye Suriye bataklığında askeri müdahalede bulundu' manşetiyle çıktı.

Hizbullah yanlısı Lübnan gazetesi Al-Diyar, 'Türkiye Suriye topraklarına girdi ve bir güvenli bölge kurmanın sinyalini verdi' diye yazdı.

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"Türkiye, ABD'nin lütfuyla Suriye'ye karşı yeni bir savaş dönemini başlattı" başlığını kullanan Suriyeli Esad yönetimi yanlısı Al-Baath gazetesi, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın şu açıklamalarını da alıntıladı: "Cerablus'ta terörist gruplar başka terörist gruplarla yer değiştiriyor."

Yine Esad yönetimi yanlısı Al-Thawara'nın manşetinde ise "Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin egemenliğini yine ihlal etti" ifadesi yer aldı.

Gazete, "Gerekçesi ne olursa olsun Türkiye'nin ihlali, tüm Türkiye-Suriye uzlaşma girişimlerini silmektedir ve Türkiye'nin terörist gruplarla özündeki bağları kanıtlamaktadır" diye yazdı.

Suriye karşıtı Lübnan gazetesi Al-Nahar'da Ali Hamadan imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin askeri müdahalesinin Suriye'de büyük bir dönüşüm anlamına geldiği belirtildi.

Mısır'daki devlet gazetesi Al-Ahram'da Seyid Abdül Mecid imzalı yazıda şu yorum yer aldı: "Türkiye, ABD'nin desteklediği Kürtlerin Kuzey Suriye'deki başarılı ilerleyişinin, özellikle de ateşkes anlaşmasının çökmesinden sonra, Güneydoğu Anadolu'daki Kürt isyancıların alanını genişletmesine yol açmasından korktu."

İran gazetesi Al-Vefagh ise, 'bir Türk yetkilinin ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere İran'ı ziyaret ettiğini' belirtti.

Gazetede Qassim Izzal-Din imzasıyla şu görüşlere yer verildi:

"Ankara, YPG'yi sözde ılımlı muhalefet güçleriyle yer değiştirmek için Şam ve Tahran'la bir anlaşmaya varmak istiyor."

Suriyeli muhalefet yanlısı gazeteler ise Türkiye'nin harekâtını destekledi ve Cerablus'taki operasyonların bitmesi ardından muhalif güçlere yönelik desteğin sürüp sürmeyeceğini sorguladı.

Deraya merkezli haftalık Inab Biladi gazetesinin internet sitesi, "Fırat Kalkanı operasyonu Cerablus'tan sonra sonlanacak mı?" diye yazdı.

Gazete ayrıca, "Eğer ÖSO Cerablus'un ardından El-Rai kasabasına yürümede başarılı olursa, Cerablus'tan Azez'e 90 kilometrelik Türkiye sınırını kontrol altına alacak" ifadesini kullandı.

Yönetim yanlısı Katar gazetesi Fahd Al-Kaytan da harekata destek verdi ve şu yorumu yaptı:

"Şu andaki Türk-İran görüşmeleri Kürt sorununun nasıl yönetileceğiyle ilgili. Geniş anlamda bir kavrayış olasılığı yok. Sadece anlık çıkarlar var. Bunlar da iki tarafı konumlarını koordine etmeye zorluyor."

Gazete Mazen Hamad tarafından kaleme alınan köşe yazısında Erdoğan'ın 2002'den beri Türkiye'yi etkili bir şekilde yönettiği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan, Suriye ve Irak'ın tam olarak çöküşüne, Mısır'ın ise kısmen çöküşüne neden olan korkunç liderlik eksikliğini telafi etmede başarılı oldu."

Kuveyt gazetesi El-Seyassah'tan Ahmed El-Habtur ise İran, Türkiye ve Rusya arasındaki Arap karşıtı bir eksen kurulduğunu kaygısı olduğunu yazdı:

"Arap liderlerini, yörüngemizde hareket eden, bizimle aynı bakış açısını, aynı kaygıları paylaşan ülkeler dışında kimseye güvenmemeye çağırıyorum. Birleşik bir Arap askeri gücü kurmaya ne dersiniz?"

Aynı şekilde birçok Körfez gazetesi de 'Arapların evinin dağılmasından kaygı duyduğunu' yazdı.

Suudi Arabistan'da yönetim yanlısı Al-Jazeera gazetesi, "Arapları kalbinden vurmayı hedefleyen bir uluslarararası komplo var" ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yönetim yanlısı Emrarat Al-Youm gazetesinde ise Abdullah El-Kamzi tarafından kaleme alınan yazıda şu görüşler yer verildi:

"Bugün savaşların acıları hala Arap dünyamızı kahrediyor. Arap dünyası tarihinde eş benzeri görülmemiş bir bölünme ve aşağılama dönemindedir. Durum git gide kötüleşiyor."