-Arap baharının yeşerdiği Tunus seçimlere hazır NEW YORK (A.A) - 28.09.2011 - Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmaları ve siyasi değişimlerin ilk başladığı ülke olan Tunus, 23 Ekim'de yapılacak genel seçime hazırlanıyor. Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'ye karşı Aralık ayında başlayan ve Bin Ali'nin Ocak ayında devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmalarına sahne olan Tunus'un Dışişleri Bakanı Mouldi Kefi, New york'ta yaptığı açıklamada hükümetin seçime hazır olduğunu söyledi. Seçimlerin "Tunus'un modern tarihinde gerçek bir dönüm noktası olacağını" belirten Kefi, ülkenin tarihindeki demokrasi deneyimlerine atıfta bulunarak "adeta kendi köklerine döneceklerini" kaydetti. Kefi, güvenlik konusunda endişeleri olduğunu ancak hükümetin, ülkede yumuşak bir geçiş süreci yaşanması için "Tunus halkının bilgeliğine güvendiğini" ifade etti. Kefi, "Tunus deneyimi yoluna girer ve başarılı olursa, bu muhtemelen başkaları için de öncü bir model olacak" diye konuştu. Tunus'un bazı bölgelerinde süren gösterilerin ve grevlerin, son üç haftada azaldığını belirten Kefi, ülkede durumun giderek sakinleştiğini kaydetti. Kefi, hükümetin seçimler için çok çalıştığını ve "ev ödevini iyi yaptığını" belirterek, seçmen listelerinin hazırlandığını, uluslararası toplumdan tavsiye alındığını ifade etti. Tunus'ta seçime katılacak 100'den fazla partinin yaklaşık yarısının, koalisyon kuran küçük gruplar olduğu ve adayların yüzde 40'ının da bağımsız adaylar oldukları belirtiliyor.