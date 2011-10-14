'Arap Baharı'nın maliyeti 50 milyar dolar

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Gepolicity adlı uluslararası danışmanlık şirketi Arap Baharı'nın maliyeti konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Suriye, Mısır ve Libya gibi ülkelerdeki maliyetin tam olarak belirlenmesinin imkansız olduğu belirtilen raporda, yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kaybın olduğu ifade edildi.Özellikle Libya'daki duruma dikkat çekilen raporda, "iç savaşın ülkedeki petrol ve doğalgaz sektörünü zarara uğratması, ülke ekonomisini çökelttiği gibi bölge ülkelerine de zarar verebilir" ifadeleri kullanıldı.Bölgedeki dönüşüm sürecinden kazançlı çıkan ülkelerin de olduğunun belirtildiği raporda, 'Arap Baharı'ndan en büyük kazancı, ayaklanmaların olmadığı, ya da bastırıldığı petrol zengini ülkelerin elde ettiği ifade edildi.Geopolicity'nin raporunda ayrıca, Arap dünyasının 1950'lerden bu yanaki en büyük çalkantıyı yaşadığı ve uluslararası yardımın beklentilerin çok altında kaldığı belirtildi.Raporda, Arap ülkelerinin öncülüğünde bölgesel bir destek programı olmadan, ayaklanmaların Arap Baharı'nın bölge ülkelerini geriye götürebilecek sonuçlar yaratabileceği uyarısında da bulunuldu.