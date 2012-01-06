-''Arap Baharı'nın gerçek galibi Türkiye'' NEW YORK (A.A) - 05.01.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), ''Arap Baharı'nın gerçek galibi kesinlikle güç kazanan Türkiye'' diye yazdı. Gazetenin internet sayfasında, ''Arap Baharı'nda Türkiye'yi İzle'' başlığıyla çıkan yorum haberde, Ortadoğu'da son dönemdeki gelişmelerin, ABD ile İran arasında soğuk savaş yaşandığı, nükleer silaha sahip olacağı yönünde endişeyle izlenen İran'ın, Şii nüfuzunu kullanarak yayılmacı politika izlediği yorumlarını da beraberinde getirdiği ancak bölgeye ait bu yorumların, İran ve ABD'nin aslında iç siyasi ve ekonomik zorluklarla uğraştığı gerçeğini gözden kaçırdığı vurgulandı. Haberde, bölgede yükselen Türkiye'nin, ABD ve İran'a üstün gelmekte olduğu yorumu yapıldı. Haberde ABD'nin bölgedeki nüfuzunun azaldığı, sadece Arap monarşilerinin ve İsrail'in ABD'ye ''baş hami'' olarak baktıklarını, oysa bölgedeki Arap devletlerinin, Türkiye ve İran tarafından ''yumuşak bir şekilde paylaşıldığı'' görüşüne yer verildi. Yorum haberde, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Türkiye'yi bölgesel hami olarak gördüğü, Erbil'de Türkiye'nin son derece önemli olduğu, Irak'ın güneyinde ise İran'ın etkisinin bulunduğu belirtildi. Gazete, Türkiye ve İran'ın birbirlerinin nüfuzları altında olan bölgelerde karşı karşıya gelmedikleri yorumunu da yaptı. Türkiye ve İran'ın İsrail-Filistin sorununa yaklaşımlarının da uyum içinde olduğu görüşünü savunan gazete, sadece Suriye konusunda Türkiye ve İran'ın karşı taraflarda göründüklerini, İran'ın Esaj rejimine destek verirken, Türkiye'nin muhalefeti desteklediği yorumunda bulundu. Haberde yerli Şii nüfusu bulunmayan Kuzey Afrika'da yine Türkiye'nin Katar'la birlikte yükselen siyasi ve ticari güç olduğu belirtildi. 2011 yılında batının, İran'ın nükleer tehdidine yönelik devam eden saplantısının, politika oluşturanların, yeni Ortadoğu'nun en göze çarpan dinamiğini anlamalarını önlediğini ifade eden gazete, bu dinamiğin bölgede ''Türk-İran geleceği ve etkisi'' olduğunu yazdı. Arap Baharı'nın bölgedeki Arap devletlerini zayıflatarak parçalara böldüğü, dışarıdan nüfuza açık hale getirdiği yorumu yapılan haberde, 2011'nin bölgeyi 1919'daki gibi siyasi açıdan çok değiştirdiği, bölgenin bugünkü ''yumuşak şekilde paylaşımında'' İran'ın daha zayıf ve daha az istikrarlı taraf, ''Arap Baharı'nın gerçek galibinin ise kesinlikle güç kazanan Türkiye olduğu'' vurgulandı.