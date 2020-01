-Arap Baharının başlamasının 1. yıldönümü SİDİ BUZİD (A.A) - 17.12.2011 - Tunus'ta on binlerce kişi, seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin kendisini yakmasıyla fitili ateşlenen halk ayaklanmasının yıldönümünü kutluyor. Buazizi'nin kendini yaktığı Sidi Buzid kentinde on binlerce kişi, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen olayın yıldönümünde kent meydanında toplandı. Soğuk havaya rağmen on binler, meydanda şarkıların eşliğinde dans ederken, sokaklar yönetim karşıtı olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve bayraklarla bezendi. Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Muncef Marzuki'nin katıldığı bir törenle, Tunus'un halk kahramanı olan Buazizi'nin dev heykelinin açılışı yapıldı. Kutlamaların hafta sonu boyunca devam edeceği, kutlamalara Nobel Barış Ödüllü Yemenli muhalif aktivist Tevekkül Kerman gibi bazı önde gelen uluslararası isimlerin de katılacağı belirtildi. İşsiz üniversite mezunu Muhammed Buazizi, sebze ve meyve sattığı ruhsatsız seyyar aracına polislerin el koymasından sonra kendini yakmış, Buazizi daha sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Buazizi'nin ölümü, yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk ve baskılara duyulan öfkenin ateşini ülke genelinde fitillemişti. Yönetim karşıtı gösterilerin başlamasının üzerinden bir ay geçmeden Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ülkeden kaçmıştı. Tunus'taki bu halk ayaklanması başka Arap ülkelerine de ilham vermişti. Ekim ayında yapılan seçimlerle de Tunus'ta yeni bir dönem başladı.