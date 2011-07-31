Arap Baharı'nda sıra İsrail'de

T24 - Ortadoğu ülkelerinde, Arap Baharı'yla yayılan demokrasi söyleminden İsrail'de payını aldı. İsrail’de Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Ber Şeva, Aşdod, Nasıra olmak üzere 11 değişik kentte eş zamanlı düzenlenen ve yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı gösterilerinde ''sosyal adalet'' çağrısı yapıldı.









Gösterilere katılan binlerce kişi, Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti, hükümetten daha ucuz konut ve daha iyi yaşam koşulları talebinde bulundu.

İki hafta önce başlayan protesto büyüdü



İki hafta kadar önce Dafni Leef adlı bir genç kızın, kiralık evinden çıkarılmasından sonra Tel Aviv'in bilinen caddelerinden Rothschild üzerinde bir çadır kurmasıyla başlayan protesto hareketi çığ gibi büyüyerek tüm ülkeye yayılmış, daha ucuz iskan talebiyle başlayan protesto gösterilerine anneler, aylardır toplu sözleşme gösterilerinde hükümetle uzlaşamayan doktorlar, öğrenci dernekleri ve en son işçi sendikaları ile ülkenin Arap vatandaşları da daha iyi yaşam koşulları talebiyle katılmıştı.

'Sadaka değil sosyal adalet istiyoruz'



Tel Aviv'de diğer kentlerle birlikte gece saat 21.00'de başlayan protestolarda Netanyahu'ya ''diktatör'' diye bağırıldı, ''sadaka değil, sosyal adalet istiyoruz'', ''hükümet halka, halk hükümete karşı'' sloganlarının atıldığı gösterilere katılanların sayısının 30 bini aştığı bildirildi.



Kudüs'te kent merkezinde Ben Yehuda Caddesi'nde toplanan en az 12 bin kişinin daha sonra Başbakan Netanyahu'nun resmi konutuna doğru yürüdükleri ifade edildi.

150 bin kişi katıldı



Haber kanalları, polis kaynaklarına göre ülke çapındaki eşzamanlı protestolara katılanların sayısını çoğunluğu Tel Aviv'de olmak üzere 150 bin dolayında olarak verdi.



Organizatörlerin hiçbir siyasi aralarında görmek istemediklerini belirttikleri gösteriler için ikinci kez Başbakanlığı döneminde Netanyahu hükümetinin karşı karşıya bulunduğu ''en akut kriz'' tanımı yapılıyor.

'Madem ekonomi iyiye gidiyor'



Gösterilerle ilgili Jerusalem Post gazetesinde yapılan bir haber-yorumda, İsrail'de ekonominin güçlü olmasına, OECD ülkeleri arasında ekonomik büyümesi yüzde 5,2 ile en yüksek ülke olarak gösterilmesine, işsizlik oranının yüzde 5,7'lere gerilemesine rağmen insanların neden sokaklara döküldükleri incelendi.

Gençler öfkeli



Haber-yorumda, ''Madem ekonomimiz görece iyi gidiyor, ülkenin her yerinde gösteri yapan gençler neden bu kadar haklı sorunları dile getiriyorlar? Ve belki daha da garibi, bu hafta tüm medyada zayıf ve savunmasız diye resmedilen hükümet, nasıl oluyor da bu kadar güvenli ve istikrarlı olabiliyor?'' diye soruldu. Yazıda bir muhalefet milletvekilinin sorunu şöyle ortaya koyduğu da belirtildi:



''Ekonominin böylesine güçlü olması, gençleri maruz kaldığı sorunlar nedeniyle daha da öfkelendiriyor. Ortada savaş durumu olduğunda halk fedakarlık yapma gereğini anlar. Ancak hem güneyde, hem de kuzeyde sükunet hüküm sürmesi, insanlara kendi durumlarını tartmaları, temel ihtiyaç maddeleri ve hizmetlerin sürekli artmasını ve hükümette bunlarla meşgul olan hiçbir parti bulunmamasını sorgulamaları için fırsat verdi.''

Parlamento tatile girmesin çağrısı



Öte yandan, İsrail muhalefetinin lideri Kadima Partisi Başkanı Tzipi Livni ile İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Başkanı Reuven Rivlin, yaz tatiline giren parlamentonun çalışmalarının, büyüyen sosyal protestolar nedeniyle uzatılmasını istediler.



Livni, ''Knesset'in tatile çıkma zamanı değil" diye konuşurken, Likudlu Rivlin de yarın Knesset'te çalışmaların devam edilmesine ilişkin bir önergenin görüşüleceğini söyledi. Kabine Sekreteri Zvi Hauser de Kanal 10 televizyonuna, Netanyahu hükümetinin dolaylı vergilerde indirim imkanını araştırdığını, ancak protestocuların sokaklara dökülmesine neden olan problemlerin hemen çözümünün mümkün olmadığını dile getirdi. Bu arada, doktorların da yarın ülke çapında genel greve başlayacakları belirtiliyor.



