T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arap Baharı sansürcü ve baskıcı uygulamaları artırdı NEW YORK (A.A)

25 Ekim 2011 16:22

-Arap Baharı sansürcü ve baskıcı uygulamaları artırdı NEW YORK (A.A) - 25.10.2011 - "Arap Baharı"nın, bazı ülke yönetimlerini sansürcü ve baskıcı uygulamalara yönelttiği belirtildi. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgüt (OMCT) tarafından yürütülen ortak program olan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem'in raporunda, "Arap Baharı"nın, Bangladeş, Çin, Kuzey Kore, İran, Laos, Malezya, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'ın ifade özgürlüğü konusunda ve medya üzerinde yeni kısıtlamalara gitmelerine neden olduğu, tüm bu önlemlerin medya ve sivil toplumu kontrol altına almak için alındığı" belirtildi. BM'ye sunulan raporun önsözünde, Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmarlı Aung San Suu Kyi, Çin'de, Tunus'taki "Yasemin Devrimi"ne atıfla, her tür "Yasemin" gösterilerini engellemek için "yoğun olarak" güvenlik gücü konuşlandırıldığını, Çinli yetkililerin aynı zamanda internette "Yasemin" kelimesini de sansürlediğini hatırlattı. Raporda, Cibuti'de her türlü gösterinin yasaklandığı, Eritre ve Ekvator Ginesi'nde gösterilerle ilgili haberlere kısıtlamalar getirildiği, Angola ve Zimbabve'de ise önleyici tutuklamaların yapıldığı ortaya kondu. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Suhayr Belhassen, Tunus ve Mısır veya Suriye ve Bahreyn'deki durumun seyrinden dolayı kaygılı olduğunu söyledi. Belhassen, "Mısır'da bir askeri devlet başkanına (Hüsnü Mübarek) karşı yapılan devrimin, iktidara başka askerlerin gelişiyle sonuçlandığını" belirtti. "Tunus'taki seçimlerin seyrinden memnun olduğunu, ancak işkencenin sürdüğünü" söyleyen başkan, keyfi gözaltılar yapıldığını da anımsattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24