-Arap Baharı sansürcü ve baskıcı uygulamaları artırdı NEW YORK (A.A) - 25.10.2011 - "Arap Baharı"nın, bazı ülke yönetimlerini sansürcü ve baskıcı uygulamalara yönelttiği belirtildi. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgüt (OMCT) tarafından yürütülen ortak program olan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem'in raporunda, "Arap Baharı"nın, Bangladeş, Çin, Kuzey Kore, İran, Laos, Malezya, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam'ın ifade özgürlüğü konusunda ve medya üzerinde yeni kısıtlamalara gitmelerine neden olduğu, tüm bu önlemlerin medya ve sivil toplumu kontrol altına almak için alındığı" belirtildi. BM'ye sunulan raporun önsözünde, Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmarlı Aung San Suu Kyi, Çin'de, Tunus'taki "Yasemin Devrimi"ne atıfla, her tür "Yasemin" gösterilerini engellemek için "yoğun olarak" güvenlik gücü konuşlandırıldığını, Çinli yetkililerin aynı zamanda internette "Yasemin" kelimesini de sansürlediğini hatırlattı. Raporda, Cibuti'de her türlü gösterinin yasaklandığı, Eritre ve Ekvator Ginesi'nde gösterilerle ilgili haberlere kısıtlamalar getirildiği, Angola ve Zimbabve'de ise önleyici tutuklamaların yapıldığı ortaya kondu. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Suhayr Belhassen, Tunus ve Mısır veya Suriye ve Bahreyn'deki durumun seyrinden dolayı kaygılı olduğunu söyledi. Belhassen, "Mısır'da bir askeri devlet başkanına (Hüsnü Mübarek) karşı yapılan devrimin, iktidara başka askerlerin gelişiyle sonuçlandığını" belirtti. "Tunus'taki seçimlerin seyrinden memnun olduğunu, ancak işkencenin sürdüğünü" söyleyen başkan, keyfi gözaltılar yapıldığını da anımsattı.