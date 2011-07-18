-ARAP BAHARI KKTC'YE YARADI LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - Ortadoğu'daki olaylar yüzünden Mısır ve Tunus'a gidemeyen bazı turistlerin KKTC'ye yönelmesiyle adaya gelen turist sayısında önemli oranda artış olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Ortadoğu'daki ayaklanmalar, KKTC turizmine olumlu yansıdı. Son bir yılda havayoluyla KKTC'ye gelen yolcu sayısı yüzde 20 arttı. Adaya özel havayolu şirketlerinin seferlere başlamasıyla dünyanın birçok ülkesinden turistler, Türkiye aktarmalı olarak günün her saati KKTC'ye ulaşabiliyor. Turistlerin yoğun ilgisi turizm yatırımlarına da yansıyor. Girne'de yeni otel yapımı için deniz kenarında yer kalmadığı öğrenildi. KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları dolayısıyla KKTC'de bulunan Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerine yaptığı açıklamada, son yıllarda yapılan reformlarla KKTC bütçesinin büyük oranda dengelendiğini söyledi. KKTC'nin en önemli gelir kaynaklarının turizm ve eğitim olduğunu kaydeden Tatar, "Son bir yılda havayoluyla KKTC'ye gelenlerin sayısı yüzde 20 arttı. Ercan havaalanına her gün 60-70 civarında uçak iniyor" dedi. Faiz dışı bütçede gelir gider dengesinin büyük ölçüde sağlandığını ifade eden Tatar, çıkardıkları Kamu Finansmanı Borçlanma Yönetimi Yasası ile de kamu borçlarının düzenleneceğini belirtti. Tatar, devlet kurumlarının ve belediyelerin borçlanma için yasaya göre oluşturulacak dört kişilik komiteden onay alması gerekeceğini vurguladı. -"KARPUZ ATTILAR"- Türkiye'nin son 3 yılda KKTC bütçesine 3 milyar TL katkı yaptığını anlatan Tatar, bütçe dengesinin sağlanması için reformlar yaptıklarını, bunun da siyaseten kendilerini yıprattığını söyledi. Aldıkları ekonomik tedbirler dolayısıyla protestolarla da karşılaştıklarını kaydeden Tatar, "Normalde yumurta ya da domates atılır, bana karpuz attılar" dedi. Bu duruma nasıl tepki verdiği sorulan Tatar, protestoculara teşekkür ederek olayı kapattığını söyledi. Gazetecilerin KKTC'de Maliye Bakanlığı yapmanın nasıl olduğunu sormaları üzerine de Tatar, "Paranın olmadığı yerde Maliye Bakanlığı yapmak zor. Para olsa Bakanlık da kolay" diye espri yaptı. Maliye Bakanı Tatar, Ada'daki siyasi sorunlara da değinerek, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlükten yorulduğunu belirtti. KKTC için Türkiye'nin önemine vurgu yapan Tatar, bazı mitinglerde marjinal grupların Türkiye aleyhine pankart açtığını anımsattı, ancak KKTC halkının yüzde 80-90'lık kesiminin Türkiye'ye gönülden bağlı olduğunun altını çizdi. Tatar, "KKTC halkı, Türkiye'nin bölgede ve dünyada büyüdüğünü görüyor ve Türkiye'nin önünde engel olmak istemiyor. Biz de siyasi çözüm bekliyoruz" dedi. Rum tarafıyla ilişkilere de değinen Tatar, Rum kesimindeki elektrik sıkıntısı nedeniyle ticaret odaları aracılığıyla elektrik sattıklarını, KKTC tarafından Rum tarafına jeneratör satışlarında da patlama olduğunu aktardı. -KKTC İZLENİMLERİ- 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bazı hükümet üyelerini ağırlamaya hazırlanan KKTC'de Lefkoşa sokakları, Erdoğan'ın birlik mesajlarının ve resminin yer aldığı afişlerle donatıldı. Kutlamalar kapsamında Başbakan Erdoğan'ın, resmi kutlamaların dışında toplu açılış törenine katılması ve halka hitap etmesi bekleniyor. Açılışı yapılacak tesisler arasında sosyal konutlar, otel, tiyatro, tersane ve yol gibi yatırımların olduğu belirtildi. Adadaki siyasi sorunun çözümü için atılacak adımlar konusu da KKTC gündeminde. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun KKTC ziyareti sırasında 2012 yılında soruna çözüm bulunması gerektiği yönündeki sözleri de halk arasında çözüm beklentilerini artırdı. -RUM KESİMİNE SU VERİLMESİ DE GÜNDEMDE- KKTC halkı yıllardır Türkiye'den Ada'ya su taşıyacak projeyi bekliyor. Su projesine olan inancı anlatmak açısından halk arasında "Türk Ordusu da gelmez dediniz, ama geldi. İnşallah su da gelecek" ifadesini kullanıyor. Hattın Türkiye ayağında çalışmalar devam ediyor. KKTC etabı ise ihale aşamasında. Denizin 250 metre altından geçirilecek borularla 2013 yılında tamamlanması hedeflenen projeyle KKTC'ye 75 milyon metreküp su sağlanması hedefleniyor. Türkiye'den gelecek su ile halen yılda 90 milyon metreküp su potansiyeli olduğu belirtilen KKTC, ihtiyacından daha fazla suya kavuşmuş olacak. Rum kesiminden resmi olmayan kaynakların KKTC'ye mektup yazarak proje kapasitesinin artırılarak su sıkıntısı yaşanan Rum tarafına da su verilebilmesinin değerlendirilmesi teklifinin geldiği belirtiliyor. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Rum tarafına su verilmesinin gündeme gelebileceğini kaydettiler.