T24 LogoT24 Logo
Dünya

ARAP BAHARI İSRAİL'DE ESİYOR TEL AVİV (A.A)

31 Temmuz 2011 10:05

-ARAP BAHARI İSRAİL'DE ESİYOR TEL AVİV (A.A) - 31.07.2011 - Arap Baharı'nın Ortadoğu ülkelerinde estirdiği demokrasi rüzgarından İsrail de payını aldı. Ancak bu rüzgar İsrailliler için ''sosyal adalet'' söylemine dönüştü. Ülke çapında başta Tel Aviv, Kudüs, Hayfa, Ber Şeva, Aşdod, Nasıra olmak üzere 11 değişik kentte eş zamanlı düzenlenen ve yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı gösterilerde, İsrailliler Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti, hükümetten daha ucuz konut ve daha iyi yaşam koşulları talebinde bulundu. İki hafta kadar önce Dafni Leef adlı bir genç kızın, kiralık evinden çıkarılmasından sonra Tel Aviv'in bilinen caddelerinden Rothschild üzerinde bir çadır kurmasıyla başlayan protesto hareketi çığ gibi büyüyerek tüm ülkeye yayılmış, daha ucuz iskan talebiyle başlayan protesto gösterilerine anneler, aylardır toplu sözleşme gösterilerinde hükümetle uzlaşamayan doktorlar, öğrenci dernekleri ve en son işçi sendikaları ile ülkenin Arap vatandaşları da daha iyi yaşam koşulları talebiyle katılmıştı. Tel Aviv'de diğer kentlerle birlikte dün gece saat 21.00'de başlayan protestolarda Netanyahu'ya ''diktatör'' diye bağırıldı, ''sadaka değil, sosyal adalet istiyoruz'', ''hükümet halka, halk hükümete karşı'' sloganlarının atıldığı gösterilere katılanların sayısının 30 bini aştığı bildirildi. Kudüs'te kent merkezinde Ben Yehuda Caddesi'nde toplanan en az 12 bin kişinin daha sonra Başbakan Netanyahu'nun resmi konutuna doğru yürüdükleri ifade edildi.  Haber kanalları, polis kaynaklarına göre ülke çapındaki eşzamanlı protestolara katılanların sayısını çoğunluğu Tel Aviv'de olmak üzere 150 bin dolayında olarak verdi. Organizatörlerin hiçbir siyasi aralarında görmek istemediklerini belirttikleri gösteriler için ikinci kez Başbakanlığı döneminde Netanyahu hükümetinin karşı karşıya bulunduğu ''en akut kriz'' tanımı yapılıyor. -PARLAMENTO TATİLE GİRMESİN ÇAĞRILARI- Öte yandan, İsrail muhalefetinin lideri Kadima Partisi Başkanı Tzipi Livni ile İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Başkanı Reuven Rivlin, yaz tatiline giren parlamentonun çalışmalarının, büyüyen sosyal protestolar nedeniyle uzatılmasını istediler. Livni, ''Knesset'in tatile çıkma zamanı değil" diye konuşurken, Likudlu Rivlin de yarın Knesset'te çalışmaların devam edilmesine ilişkin bir önergenin görüşüleceğini söyledi. Kabine Sekreteri Zvi Hauser de Kanal 10 televizyonuna, Netanyahu hükümetinin dolaylı vergilerde indirim imkanını araştırdığını, ancak protestocuların sokaklara dökülmesine neden olan problemlerin hemen çözümünün mümkün olmadığını dile getirdi. Bu arada, doktorların da yarın ülke çapında genel greve başlayacakları belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24