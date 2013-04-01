'Arap Baharı' Gazze'ye gidiyor

İsrail'in son Gazze saldırılarında zarar gören Filistinlilere yapılan bağışları taşıyan ''Arap Baharı'' adlı yardım kafilesi, Tunus'tan yola çıktı.



Kafilenin Tunus sorumlusu Ahmed Yakub, yardım kampanyası sayesinde Filistin halkıyla dayanışmayı ve Gazze halkının acil ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kafilenin bugün öğleden sonra Gazze'ye ulaşacağını ifade eden Yakub, bir hafta içinde bağışların sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Tunus'un yanı sıra aynı isimle Mısır ve Libya'dan hareket eden diğer konvoyların da Gazze'ye girmeden önce Mısır'ın Gazze sınırındaki Refah kentinde buluşacakları açıklandı.

"Arap Baharı Kafilesi'' adlı yardım hareketi, devrimlerin yaşandığı Tunus, Mısır ve Libya'dan topladığı yardımları Gazze saldırılarında zarar gören Filistinlilere gönderiyor.



3 Filistinli yaralandı



Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ise, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinli genç yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğu sınırında, İsrail

Askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinli gencin yaralandığını söyledi.

Kudre, olayın detayına ilişkin bilgi vermezken, İsrail tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.