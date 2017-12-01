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Spor

"Aranızda hakem olan var mı?"

Belçika Kupası son 16 turu maçında Mechelen ile Genk'in karşı karşıya geldiği maçta iki hakemin sakatlanması üzerine tribünlerden takviye geldi

01 Aralık 2017 11:42

Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan Belçika Kupası'nda Mechelen - Genk karşılaşmasında maç hakemi Christof Dierick ve 4. hakem Nicolas Laforge sakatlandığı için çözüm tribünlerden bulundu.

İki hakemin de sakatlanmasının ardından karşılaşmanın devam etmesi için yeterli sayı bulunmazken, iş taraftarlara düştü. Stadyumdan tribünlerde hakemlik yapacak birisinin olup olmadığı anons edilirken, 40 yaşındaki Luc Bosmans bu görevi devralan isim oldu.

Bayrağını alıp maçın kalanında çizgi hakemliği yapan Bosmans, daha sonra yaptığı açıklamada "Maçı olabilecek en iyi yerden izledim" derken, Genk teknik direktörü Albert Stuivenberg de çok farklı bir tecrübe yaşadıklarını belirtti. Stuivenberg, iki hakemin de sakatlanmasının ardından ilk olarak tek yardımcı hakemin maça devam etmesinin konuşulduğunu belirtti. "Mechelen taraftarı olmasına rağmen onun iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Fakat ne zaman ona baksam gözüme hep beyaz ayakkabıları geldi." dedi

Normal süresinin 1-1 bittiği maçta Genk 5-4'lük penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen ekip oldu.

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