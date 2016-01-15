Arananlar listesindeki fotoğrafını beğenmeyip polise selfie atan adam yakalandı

ABD'de polis tarafından aranırken kullanılan fotoğrafını beğenmeyerek kendi çektiği selfie fotoğrafını gönderen Donald Pugh'ın yakalandığı açıklandı. Pugh'ın gözaltına alınırken çekilen fotoğrafını ve polis merkezine yolladığı fotoğrafı yan yana yayınlayan Florida polisi, 'Bu fotoğrafı beğendin mi Donald Pugh?'' ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 45 yaşındaki Donald Pugh hakkında Ohio eyaleti polis teşkilatı tarafından arama emri çıkarılmıştı. Pugh hakkında çıkarılan kararda yer alan fotoğrafını beğenmediğini belirterek, Lima Polis Merkezi'ne Facebook üzerinden bir fotoğraf göndermiş ve "Bu daha iyi bir resim, diğeri berbat" demişti.

Escambiya polisi, fotoğrafların basında yayınlanmasının ardından gelen bir ihbar üzerine Pugh'ı gözaltına aldıklarını açıkladı. Florida'da operasyonu yürüten Escambia polisinin Facebook hesabında Pugh'un gözaltındaki yeni fotoğrafıyla birlikte ''Bu fotoğrafı beğendin mi Donald Pugh?'' mesajı paylaşıldı.

Escambia polisinin Facebook mesajında Lima polisi ile Pugh arasındaki yazışmadan bahsedilerek şöyle devam edildi:

''Bir ihbar üzerine harekete geçen Escambiya polisi Pugh'u Florida'nın Century kasabasında gözaltına aldı. Belki de, gönderdiği selfie tanınmasına yardımcı olmuştur.'' #thankyouforthefelfie (selfie için teşekkürler)