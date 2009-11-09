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Dünya

Aranan zanlı fotoğrafını beğenmezse!

Matthew Maynard adlı zanlı polisin çektiği fotoğrafını beğenmeyince, başka bir fotoğrafını gönderdi.

09 Kasım 2009 02:00

Matthew Maynard adlı zanlı polisin çektiği fotoğrafını beğenmeyince, cep telefonuyla çektiği bir başka fotoğrafını gönderdi.

Aranan zanlı fotoğrafını beğenmezse!

İngiltere’nin Galler bölgesinde polis tarafından hırsızlık suçundan aranan Matthew Maynard adlı adam, polis tarafından çekilen fotoğrafını beğenmeyip, sevdiği bir başka fotoğrafını dedektiflere gönderdi. 23 yaşındaki Maynard, yerel bir gazetede polisin çektiği, sabıka kayıtlarında ve resmi evraklarda kullanılan fotoğrafını gördü ve fotoğraftaki halini pek beğenmedi. Bunun üzerine, bir polis aracının yanında çekilmiş eski bir fotoğrafını gönderdi. Maynard’ın fosforlu sarı kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafını, cep telefonundan gönderdiği anlaşıldı. Olaya öfkelenen Swansea polisi, “Böyle şeyler yaparak zeki olduğunu sanıyor. Ama onunla yakında görüşeceğiz. Çünkü Swansea’da artık herkes onun nasıl göründüğünü biliyor. Bu yaptığı tam bir aptallık” diye konuştu. Maynard, Swansea kentinde polisin 81 kişiyi tutukladığı büyük bir operasyon çerçevesinde aranıyor.

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