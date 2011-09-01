Aranan Taliban İzmir’de yakalandı!





T24- Interpol’ün 3 yıldır peşinde olduğu Taliban üyesi Hüseyin El Malla, İzmir’de yakayı ele verdi.





El Kaide başta olmak üzere radikal İslamcı örgütler için çalışan teröristin, geçen yıl öldürülen en yakın silah arkadaşı Alman Eric Breininger’in intikamını almak için Almanya’da kanlı bir saldırı yapmayı planladığı öğrenildi.





Almanya’nın 3 yıldan beri peşinde olduğu, terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen radikal İslamcı Hüseyin El Malla, İzmir polisi tarafından yakalandı. Uzun süre Almanya’nın Saarland eyaletinde yaşayan ardından Afganistan ve Pakistan’daki terör kamplarında eğitim gören El Malla, 2008’den beri Interpol tarafından yer ve kimlik tespiti amaçlı mavi bültenle aranıyordu. El Malla’ya yöneltilen suçlamalar arasında Almanya’da şeriat esaslarına dayalı bir yapı kurulması girişimi, terör örgütü El Kaide ve Taliban adına çeşitli eylemlerde bulunmak var.





Sahte kimlik çıktı





El Malla’nın, geçen ay kente geldiğini tespit eden İzmir polisi, Interpol’ün de işbirliğiyle gizli bir operasyon başlattı. Zanlının Konak’ta yakınlarına ait evde saklandığının anlaşılması üzerine eve baskın düzenlendi. İzmir Adliyesi’ne sevk edilen ancak Türkiye’de herhangi bir eylemi bulunmaması nedeniyle serbest bırakılan El Malla, ardından İzmir Emniyeti Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, iadesi konusunda Alman makamlarıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.





‘Gözaltında tutun’





Alman Federal Savcılığı ise, Alman makamların gelişmeler hakkında bir süre önce bilgilendirildiğini açıkladı. Savcılık sözcüsü, Türk makamlarına El Malla’nın “güvenli şekilde iadesinin gerçekleşmesi” amacıyla gözaltında tutulması için başvuruda bulunulduğunu da söyledi. Sözcü, El Malla’nın 2007’de Pakistan-Afganistan sınırında radikal İslamcı örgüt İslami Cihad Birliği’ne katılmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.



Lübnan doğumlu haymatlos*

*Vatansız





Lübnan doğumlu olan ve hiçbir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan 26 yaşındaki El Malla’nın üzerinden sahte pasaport ve kimlik çıktı. Zanlının, bu pasaport ve kimliklerle, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye yasadışı giriş çıkış yaptığı da saptandı.





Eric’in öcünü alacaktı





Bild gazetesi, El Malla’nın, Almanya’da terör eylemi hazırlığındayken yakalanan ikisi Alman ve ikisi Türk kökenli olan “Sauderland Grubu”yla da yakın bağlantısı olduğunu yazmıştı. El Malla’nın, Almanya tarafından en tehlikeli terörist ilan edilmiş olan Eric Breininger’in de yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Sonradan Müslümanlığa geçen ve radikal görüşleriyle bilinen Breininger’in, 2010 yılının Nisan ayında Pakistan-Afganistan sınırında öldürüldüğü iddia edilmişti. El Malla’nın da arkadaşının intikamını almak için Almanya’ya gitmek üzere Türkiye’ye geldiği tahmin ediliyor.