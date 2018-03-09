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Aranan şüpheliler uyuşturucuyla yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, evlerinde bir miktar bonzai ile yakalanıp, gözaltına alındı

09 Mart 2018 20:42

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, evlerinde bir miktar bonzai ile yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Sandıklı Mahallesi\'nde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin bulunduğunu öğrenen polis, dün akşam operasyon başlattı. Operasyonda E.İ. ve A.Ö., bir miktar bonzai ile yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden E.İ.\'nin, \'hırsızlık\' ile \'Askeri Ceza Kanununa muhalefet\' suçlarından Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi\'nce arandığı belirtildi. A.Ö.\'nün ise \'adam yaralama\' suçundan arandığı öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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