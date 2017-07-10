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Aranan şüpheli cezaevinde yakalandı

S.K'nin daha önce işlediği 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi

10 Temmuz 2017 21:59

Kocaeli'de 9 ayrı suçtan aranan şüpheli, bir yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen S.K'nın, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Kandıra Yarı Açık Cezaevi'nde biryakınını ziyarete gideceği belirlendi.

Cezaevinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin üst aramasında sahte ehliyet ele geçirilirken, daha önce işlediği 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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