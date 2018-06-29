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Aranan şüpheli ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 10 ayrı suçtan aranan M

29 Haziran 2018 20:59

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 10 ayrı suçtan aranan M.B., ağabeyinin kimliğiyle yakalandı. Ayrıca şüphelinin ağabeyi ile evde bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Akbük Mahallesi\'ndeki bir evde şüpheli kişilerin olduğunu öğrendi. Bu sabah operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evdeki M.B. (21), ağabeyi M.B. (22) ile Y.K. ile ilgili kimlik sorgulaması yaptı. Şüphelilerden M.B.\'nin hırsızlık, silahla yağma, mala zarar verme gibi 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Aranan şüphelinin üstünden, ağabeyine ait olan, ancak kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlik çıktı. Evde bulunanlardan Y.K., ruhsatsız tüfek bulundurduğu gerekçesiyle 572 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Aranan M.B. ile kimliğini kullandığı ağabeyinin sorgularının ise sürdüğü belirtildi.

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