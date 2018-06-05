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Aranan hükümlü uyuşturucu maddeyle yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu satmaktan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F

05 Haziran 2018 16:03

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu satmaktan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., saklandığı evinde yakalandı. Evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satmaktan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.T.\'nin evinde saklandığını öğrendi. F.T., dün adresine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T., tutuklandı.

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