T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aranan hükümlü, nargile içerken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah Akdeniz (32), gittiği kafeteryada nargile içerken yakalandı

02 Şubat 2018 17:53

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah Akdeniz (32), gittiği kafeteryada nargile içerken yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emrah Akdeniz\'in Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi\'nde bir kafeteryada olduğunu tespit etti. Kafeteryaya baskın düzenleyen ekipler, Akdeniz\'e nargile içerken yakaladı.
Emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan Emrah Akdeniz, cezaevine kondu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAEmrah AkdenizAdana Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü ArananBüro AmirliğiEmrah Akdeniz SeyhanCemalpaşa MahallesiKafeteryaya baskınAkdenizEmniyette veEmrah AkdenizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24