-Aranan Hizbullah üyesi yakalandı İZMİR (A.A) - 04.10.2011 - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince Hizbullah davası kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Veysi Kavan, gözaltına alındı. Güzelbahçe-Seferihisar yolu üzerinde trafik denetimi yapan Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, durdurdukları bir otomobilin sürücüsünün ehliyetinin sahte olduğundan şüphelendi. Trafik polisleri, sürücüyü kimlik sorgusu için Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe emniyet görevlilerince yapılan incelemede, ehliyetin başka kişiye ait ve aracı kullanan kişinin de Veysi Kavan olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kavan'ın, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Hizbullah terör örgütünün üst düzey yöneticileri arasında olduğu, Güneydoğu'da 1993 yılında kapatılan DEP'in milletvekili Mehmet Sincar cinayetinin de aralarında bulunduğu 156 kişinin öldürülmesi olaylarıyla bağlantısının bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı anlaşıldı. Bu kişinin, 7 yıl tutuklu kaldıktan sonra yargılama sürerken serbest bırakıldığı ve aynı mahkeme tarafından daha sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Seferihisar Adliyesine sevk edilen Kavan, tutuklanarak cezaevine konuldu.