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Aranan eski HDP'li başkan teslim oldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de 10 ay önce terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla arananan eski Akdeniz İlçe Belediyesi Başkanı HDP’li Mehmet Fa

22 Eylül 2017 19:19

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de 10 ay önce terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma\' suçlamasıyla arananan eski Akdeniz İlçe Belediyesi Başkanı HDP’li Mehmet Fazıl Türk, adliyeye giderek teslim oldu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından şüpheli bulunan ve hakkında yakalama kararı devam eden Mehmet Fazıl Türk, teslim oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen Türk, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü\'ne teslim edildi, soruşturma devam ediyor\" denildi.

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