Aranan Ergenekon zanlısı yakalandı

Ergenekon soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda aranan zanlılar arasında olduğu belirtilen ve daha önce Trabzon'da ele geçirilen 8 el bombası ve bir Kalaşnikof tüfekle bağlantısı olduğu öne sürülen Namık Kemal Erdoğan, İzmit'te yakalandı.



Trabzon'da, aralık ayında el bombaları ve silahların ele geçirildiği operasyonla ilgili olduğu iddiasıyla aranan Erdoğan İzmit'te yakalandı.



Alınan bilgiye göre, geçen yıl 12 Aralı'ta Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkez ve Yomra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiyle birlikte ele geçirilen Kalaşnikof marka tüfek, 2 tabanca ve 9 adet el bombasıyla ilgili olduğu iddiasıyla aranan zanlı Erdoğan, İzmit'te, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerince 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirildi.



Asayiş şubesinde sorgusu süren zanlının, kimi illerde hırsızlık ve gasp suçlarından arandığı bildirildi.



Trabzon'da, geçen yıl 12 Aralık'ta iki ayrı noktaya düzenlenen operasyonda, 9 el bombası, 1'i Kalaşnikof marka tüfek ve 2 tabanca ele geçirilmiş, silahlarla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.









