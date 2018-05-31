Aranan DHKP-C'li Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Haydar Y., yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı askerler, sınır devriyesi sırasında askeri yasa bölgede Yunanistan\'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen bir şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Haydar Y. olduğu belirlendi. Şüpheli Haydar Y., işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.