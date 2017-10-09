Aranan 7 kişi, huzur operasyonunda yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde düzenlenen huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenip gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İlçede dün gece yapılan huzur operasyonunda araç ve yayalar durdurulup arandı. Şüpheli kişilerin üst ve kimlik sorgularının yapıldığı operasyonda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen M.M., M.S.B., S.Y., Y.B., E.Y., T.G. ve E.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.