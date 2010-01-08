Aramayı yapan hakim ve savcıya suç duyurusu

Kozmik aramayı yapan hakim ve soruşturmayı yürüten savcı hakkında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusunu, "irticayla mücadele eylem planı"nın ofisinde bulunduğu iddia edilen Ergenekon tutuklusu avukat Serdar Öztürk yaptı.



Gazi Üstteğmen Serdar Öztürk, avukatı aracılığıyla HSYK'ya gönderdiği dilekçede, soruşturma kapsamında yapılan işlemlerin "askeri casusluk" faaliyeti olduğunu iddia etti.



Dilekçede aramayı yapan hakim Kadir Kayan hakkında, "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından ceza davası açılması istendi.



Soruşturma savcısı Mustafa Bilgili hakkında da, "görevi kötüye kullanmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "gizli belgelerin temin edilmesine iştirak" suçlarından ceza davası açılması istendi.



Hakim Kadir Kayan ve savcı Mustafa Bilgili hakkındaki suçlamaları Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu değerlendirecek.