Aramaya askeri marşlı protesto

T24 - “Balyoz” darbe planı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Mehmetçik Vakfı’nda da arama yapıldı. Aramalar vakfın önündeki bir araçtan çalınan askeri marşla protesto edildi.



“Balyoz” darbe planı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Mehmetçik Vakfı’nda da sabah saatlerinde arama başlattı.



Yaklaşık 6 saat süren aramaların ardından, buradaki bazı belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.



Bu arada, arama sırasında vakıf önündeki bir araçtan askeri marş çalındı.



Bazı vatandaşlar da aramayı protesto etti.





