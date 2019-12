-ARAMALAR SÜRÜYOR AFŞİN (A.A) - 10.02.2011 - TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Afşin Elbistan (B) Termik Santrali için kömür üretilen Çöllolar kömür üretim sahasında meydana gelen göçükte ilgili olarak arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ''Şu anda 2. Ordu'dan gelen helikopterlerimizden gece görüş kabiliyetine sahip biri çalışmalarını AKUT ekibi eşliğinde sürdürüyor'' dedi. TBMM Başkanvekili Pakdil, Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde kurulan kriz masasına gelerek Vali Şükrü Kocatepe ve diğer yetkilerden bilgi, olay yerinde inceleme yaptı. Pakdil, burada yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla 1 işçinin öldüğünü, ayrıca keşif ekibinde yer alan 9 kişiden de haber alınamadığını söyledi. Olayı bir afet olarak nitelendiren Pakdil, şöyle konuştu: ''Şu an itibariyle 1 işçi kardeşimiz vefat etti. Ayrıca keşif ekibinde olan 9 kişiden haber alınamıyor. Bunların dışında herhangi bir kayıp için başvuruda bulunan yok. Şu anda 2. Ordu'dan gelen helikopterlerimizden gece görüş kabiliyetine sahip biri çalışmalarını AKUT ekibi eşliğinde sürdürüyor. GSM operatörleriyle gerekli temaslar sağlandı ve onlar da çalışmalarını sürdürüyor. Aranmasına devam edilen 9 arkadaşımız inşallah hayattadır. Umudumuz onlara ulaşmaktır. Ciddi bir göçük ve toprak kayması var. Şu an itibariyle 120 metrelik bir derinlikten bahsediliyor. Bunun yaklaşık 60 metresi toprak kayması nedeniyle dolmuş ve milyonlarca metreküp toprağın kayması söz konusudur. Bu arada EÜAŞ, Kandilli Rasathanesi ile görüşüyor. Onların verilerini elde etmiş durumda. Buradaki bilim adamlarıyla da görüşüldü. Depremin tetiklemesiyle bir şey ortaya çıkmış mıdır diye araştırma yapılıyor.'' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EÜAŞ, ile MTA'dan görevli personellerden oluşan bir soruşturma heyetinin bölgeye geldiğini, onlara da gerekli talimatların verildiğini anlatan Başkan Pakdil, ''Bunların incelenmesi neticesinde ortaya bir sonuç çıkacak. Kusur, eksik, hata var mıdır? Tabii bir afet midir? Niye bu kadar bir kayma olmuştur? Bunların hepsi araştırıldıktan sonra cevaplandırılacak sorulardır. Bir kriz masası oluşturulmuş vaziyette. Kamu bütün imkanlarıyla elinden gelen çalışmaları yaparak göçük altında kalanları kurtarmak için uğraşıyor. En kısa zaman da olumlu olarak bir neticeye ulaşırız.'' Pakdil, halen ulaşılmaya çalışılan 9 vatandaş içinde 2 mühendis, topoğraflar ve sondajcılardan oluşan tecrübeli bir ekip olduğunu kaydetti. Pakdil, bugün bölgede yapılan çalışmaların Cumhuriyet savcılığının izniyle yapılıp yapılmadığı yönündeki bir soruya, ''Bugün orada keşif amaçlı bir çalışma yapılıyordu. Önceki göçükle ilgili devam eden bir soruşturma var'' diye yanıt verdi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam da devletin bütün imkanlarıyla burada olduğunu belirterek, ''Vatandaşlarımızın dedikodulara değil ilgili ve yetkili kişilerin beyanatlarına itibar etmeleri gerek. Vatandaşlarımızın kışkırtmalara inanmamaları gerek. Söylentilere inanmasınlar. Herkes üzgün herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu bir afet. Maalesef bugün bizim şehrimizde oluşmuş durumda. İnşallah yapılan çalışmalarla yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkar'' diye konuştu. Pakdil'in bölgede incelemelere AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Cafer Tatlıbal ile Avni Doğan da katıldı. -ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR- Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, Kahramanmaraş Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda yaşanan göçük nedeniyle haber alınamayan 9 kişinin arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Kocatepe, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Adana ve Diyarbakır Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün 86 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra, Jandarma Komando Birliğine bağlı toplam 109 personel, Genelkurmay Başkanlığına ait 2 arama kurtarma helikopteri, Sağlık Bakanlığına ait 1 ambulans helikopter, 6 ambulans ve 21 sağlık personelinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. Göçükte kaybolan Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı'yı arama ve kurtarma çalışmalarına katılan personelin her türlü ihtiyacının Kızılay tarafından karşılanmaya devam edileceği kaydedildi. (CNR-MRT-SA)