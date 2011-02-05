-ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - OSTİM'de, ilk patlamanın meydana geldiği iş yerinde 3 gündür devam eden arama çalışmalarına ara verildi. Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin önceki gün başlattığı çalışmalara bugün de devam edildi. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında olduğu tahmin edilen kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Enkaz altında olduğu tahmin edilen Ahmet Özdemir'in bazı yakınları da patlamanın olduğu binanın önüne gelerek bekledi. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi. Bu arada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın olduğu binanın çevresinde, şerit çektikleri alana, görevliler dışında kimseyi sokmuyor.