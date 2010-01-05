Arama yapan hakime zarf içinde mermi gönderildi

T24- Genelkurmay'a bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'nda arama-inceleme yapan hâkim ile savcıya içinde kalaşnikof mermileri bulunan birer zarf gönderildi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast planı yapıldığı iddiaları üzerine başlayan süreçte açılan soruşturma kapsamında yaklaşık 8 gündür "kozmik oda"da aralama-inceleme yapan hâkim ve savcıya mermi gönderilmesi "tehdit ilan eden bir provokasyon" yorumlarına neden oldu.

Devlet sırlarının bulunduğu odaya giren Hâkim Kadir Kayan ve Cumhuriyet Savcı Mustafa Bilgili'ye bugün (5 Ocak 2009) şüpheli zarf gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, zarfların içerisinden 8'er adet kalaşnikof mermisi çıktı. Zarfların Ankara'dan postalandığı belirtildi.



Olayın ardından polis, soruşturma başlattı. Mermilerle ilgili kriminal inceleme de yapılacak.





OLAYIN GEÇMİŞİ





19 Aralık'ta Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikat planı yapıldığı iddiasıyla 2 subay yakalanmıştı.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Özel Kuvvetler'deki kozmik odada 25 Aralık'ta arama başlatılmıştı.



Soruşturmada 8 asker gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.



31 Aralık 2009 günü de, Hâkim Kadir Kayan'ın takip edildiği iddiasıyla iki araç durdurulmuş, askeri olduğu anlaşılan araçların içinden askerler çıkmıştı. Marangoz ve aşçı olarak askerliğini yapan kişiler olduğu anlaşılan askerler aynı gün akşam serbest bırakılmışlardı.

Genelkurmay Başkanlığı, bu olaydan sonra "toplumun ne hale getirildiği düşündürücüdür" mesajını içeren bir açıklama yayımlamıştı.



Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, kozmik odadaki aramaların durdurulması için başvurmuş, bu talep reddedilmişti. Ancak mahkeme, aramaların bir an önce bitirilmesi ve sadece suçlamalarla ilgili evrakla sınırlı tutulmasına karar vermişti.

