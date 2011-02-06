Arama kurtarma sadece tatbikatlarda başarılı!

T24 - 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaların üzerinden 48 saat geçmesine rağmen, hâlâ ceset araması ve enkaz çalışmalarının sürmesi, bir deprem halinde arama kurtarmaların yetersiz kalacağı endişesine yol açtı.

Ankara’da, 2 kilometre mesafedeki OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerinde art arda meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaların üzerinden 48 saat geçmesine rağmen, hâlâ ceset araması ve enkaz çalışmalarının sürmesi, bir deprem olması halinde nasıl bir kurtarma çalışması yürütüleceği konusundaki endişeleri artırdı.

OSTİM’de ve İvedik 25. Cadde’de meydana gelen patlamaların ardından Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçtiğimiz perşembe gününden bugüne kadar enkazdaki faaliyetlerini sürdürdü.

İvedik’teki patlamada işçilerin sıkışıp kaldığı bodrum katına, yoğun alevler ve yeni patlama riski nedeniyle giremeyen kurtarma ekipleri sürekli su basarken, içeridekilerden kısa sürede umut kesildi.

Yaşayan kimsenin kalmadığı düşüncesiyle, enkaza kepçeyle girildi. Kepçe darbeleri sonunda insan parçalarının, el ve ayakların ortaya çıkması, kurtarma faaliyetlerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.



‘Kolonlar ayrıldı’

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, patlamaların ardından 48 saat geçmesine rağmen dün akşam (önceki akşam) itibarıyla OSTİM’de enkaz altında bir vatandaşın bulunduğunu bu nedenle çalışmaların hâlâ sürdüğünü belirtirken, “O arkadaşımızı aramaya devam ediyoruz. Yalnız gece, iş makinelerinin çalışmasından dolayı bazı kolonlarda ayrılmalar oldu. Bayındırlık ve iskan il müdürleri ve tüm teknik elemanları getirdik. Kontroller yapıldı. O vatandaşımızı bulana kadar çalışmalarımızı orada sürdüreceğiz” dedi.



Soru işaretleri

Patlama sadece birkaç binayı etkilemesine karşın, enkaz altında ceset arama faaliyetinin çok sayıda soru işaretiyle birlikte sürdürülmesi, “Ya bir deprem olsaydı kurtarma çalışmaları nasıl yürütülecekti” sorusunu gündeme getirdi.

Ankara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Aktur, olası bir İstanbul depreminde enkaz kaldırma çalışmalarında neler yapılabileceğini değerlendirirken, olası bir İstanbul depreminde facıanın boyutlarının çok büyük olmasısı için şimdiden tedbir alınması gerektiğini söyledi.



Aramalara son verildi tartışmalar sürüyor

İtinci patlamanın meydana geldiği ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği İvedik Organize’deki binada ceset aranmasına dün resmen sona verildi. Enkazdan çıkarılan molozlar binanın yakınlarına yığılırken, binanın çevresindeki güvenlik şeridi ise kaldırılmadı. Aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Parti, Toplumsal Özgürlük Platformu, Demokratik Haklar Federasyonu, 78’liler Giri?imi ile Sosyalist Gelecek Parti Hareketi üyesi bir grup, patlamanın olduğu alana gelerek, güvenlik şeridinin önüne karanfiller bıraktı. Binadaki patlamanın nedeni ile igili tartışmalar ise sürüyor. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, patlamanın yaşandığı binada kaçak mazot depolandığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, “Hiçbir şeyde kusur yaptığımız kanaatinde değilim. Ruhsat verilirken itfaiyeden rapor isteniyor. Suçlu aranacaksa suçlu hem Yenimahalle Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi’dir. Buranın ruhsatını biz vermedik” dedi.