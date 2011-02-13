-ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 13.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda meydana gelen göçükte kaybolan 9 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, göçük yaşanan alanın bitişiğindeki alanda yer yer büyük çatlaklar oluştuğu ve çatlaklardan metan gazı çıktığı belirlendi. Bu bölgede de göçük yaşanması ihtimali dikkate alınarak arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Alanda çalışma yapan ekipler, hızla göçük alanının dışına çıkarıldı. MTA'dan gelen teknik ekip, çatlaklar oluşan ve metan gazı çıkan bölgede helikopterle havadan teknik çalışma yürütüyor. Arama kurtarma ekipleri ise bu çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor. Bu arada, açık kömür üretim sahasında gece küçük çaplı bir toprak kayması yaşandığı bildirildi.