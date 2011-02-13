T24 LogoT24 Logo
Gündem

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

13 Şubat 2011 13:11

-ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 13.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda meydana gelen göçükte kaybolan 9 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, göçük yaşanan alanın bitişiğindeki alanda yer yer büyük çatlaklar oluştuğu ve çatlaklardan metan gazı çıktığı belirlendi. Bu bölgede de göçük yaşanması ihtimali dikkate alınarak arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Alanda çalışma yapan ekipler, hızla göçük alanının dışına çıkarıldı. MTA'dan gelen teknik ekip, çatlaklar oluşan ve metan gazı çıkan bölgede helikopterle havadan teknik çalışma yürütüyor. Arama kurtarma ekipleri ise bu çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor. Bu arada, açık kömür üretim sahasında gece küçük çaplı bir toprak kayması yaşandığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24