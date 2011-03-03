-ARAMA İÇİN GELEN POLİSLERE TAŞLI MUKAVEMET ŞANLIURFA (A.A) - 03.03.2011 - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalanması için operasyon düzenleyen polis ekiplerine, evde bulunanlar bıçak ve taşlarla saldırdı. Operasyona katılan polis memurlarından birinin hafif yaralandığı olayda, 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Topdağı Mahallesi'nde dün sabah Belediye ekiplerince gerçekleştirilen ve gerginliğin yaşandığı kaçak yapı yıkımının ardından, daha önce de çeşitli suçlardan aranan, yıkımı yapılan yerin sahiplerinden Latif Ç'nin, kaçak yapıyla ilgili ihbarda bulunduklarını öne sürdüğü komşularını tehdit ettiği ihbarı yapıldı. Polise gelen ihbar üzerine, aranan kişinin bulunduğu bildirilen eve giden polis ekiplerine, içeridekiler direndi. Evdekilerin buldukları bıçak, taş ve benzeri sert cisimler atmaya başlaması üzerine ekipler, telsizle takviye kuvvet istedi. Bunun üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine savcıdan alınan izinle evin kapısını kıran ekipler, evde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı, 13 suçtan aranan ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Latif Ç. ise evde bulunamadı. Evde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile olayda kullanılan 3 adet bıçağa el koydu. Gözaltına alınan ve ''Görevli polise mukavemet, görevli polisi yaralamak, kamu malına zarar vermek'' suçlarından işlem yapılacağı öğrenilen İzzettin D, Çile Ç, Hatun Ç, Gülbahar Ç. ve Ayten Ç, polis merkezine götürüldü. Bu arada, çıkan olayda bir polis memuru hafif yaralandı, 2 polis otosunun da camları kırıldı.