Arama gerekçesinde cinayet ve bombalar var

Ergenekon davasının 12. operasyonu kapsamında evi aranan Türkan Saylan için çıkartılan arama kararının gerekçesinde cinayet ve bombalar var.



12’nci dalga kapsamında önceki gün evi 7 saat aranan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan’ın arama kararında çok önemli iddialar geçiyor.



“12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul ili Ümraniye ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 27 adet el bombasının ele geçirilmesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde toplanan delillere göre iki ayrı iddianame ile kamu davası açılmış olup bu soruşturmalarda aşağıda belirtilen fiillerin işlendiği de anlaşılmıştır” sözleriyle başlayan arama kararında, Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarından Danıştay 2. Dairesi’ne yönelik silahlı saldırı sonucu Yüksek Hakim Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesine, Başbakan, birçok gazeteci ve yazara karşı planlanan suikastlardan darbe teşebbüsüne kadar Ergenekon’la bağlantılandırılan tüm suçlar sıralanıyor.



Kararın son cümlesinde ise, “Yürütülen teknik ekip çalışmalarının sonucunda örgüt mensuplarının yapılacak sansasyonel eylem gerçekleştirme şüphesi altında olan ve yine Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunan örgütün diğer ünitelerinde görevli olduğu düşünülen şüpheli kişilerin yakalanması, örgüte ait olduğu düşünülen delillerin elde edilmesi amacıyla arama yapılmasına, bulunacak delillere el konulmasına, deliller üzerinde inceleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” deniyor.



