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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR  İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 22:02

-ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR  İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Beykoz'da denize düşen polis helikopterinin enkazına ulaşmak üzere başlatılan çalışmalar sürüyor.  Kazanın ardından helikopterin enkazına ve kayıp personele ulaşmak amacıyla Anadolu Kavağı açıklarında Deniz Polisine ait tekneler denizden, helikopterler ise havadan arama çalışmalarına devam ediyor.  Öte yandan, helikopterde bulundukları belirtilen 5 kişiden 4'ünün, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özdemir, Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen ve oğlu Deniz Bilgen ile Komiser Murat Güçlü olduğu öğrenildi. Kemal Özdemir'in kazadan sağ olarak kurtulduğu, diğer kişilerin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

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