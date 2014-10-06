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Dünya
Deutsche Welle

Arama çalışmaları sürüyor

Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken kaybolan Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı için yapılan arama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.

06 Ekim 2014 19:09


Avustralya Ulaştırma Güvenlik Bürosu'nun verdiği bilgiye göre, kayıp uçağın Hint Okyanusu'ndaki arama çalışmalarına Go Phoenix isimli yeni bir gemiyle devam edilecek. Geminin 6 bin metre derinliğe kadar ulaşabilen Yan Taramalı Sonar cihazıyla okyanusun dibinde geniş çaplı bir arama yapabileceği kaydedildi.

Bu ay içerisinde Fugro Discovery ve Fugro Equator isimli iki geminin daha katılacağı arama çalışmaları Avustralya ve Malezya tarafından ortak finanse edilecek. Avustralya, esrarengiz bir biçimde rotasından çıkan ve yakıtı bittiği için okyanusa düştüğü ihtimali üzerinde durulan uçağın arama çalışmalarına bir süredir öncülük ediyor.

Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan uçak, 8 Mart'ta ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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