-Arama çalışmaları sürdürülüyor FOÇA (A.A) - 18.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçakta bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ''Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'' çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına devam ediliyor. Yenifoça açıklarındaki arama çalışmalarına mayın tarama gemileri Alanya ve Akçay, kurtarma gemileri Işın ve Akın ile SAR ekipleri katılırken, Sahil Güvenlik botu da çevre güvenliği alıyor. Havadan da bir helikopter ve CASA tipi uçak arama çalışmalarına katılıyor. Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından önceki gün havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında bir uçağın düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden dün yapılan açıklamada, 16 Ocak Pazartesi günü saat 16.05'te eğitim uçuşu esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle düşen uçağın ana gövdesine, 17 Ocak 2012 saat 10.55'te, Yenifoça 5 kilometre açığında, 125 metre derinlikte ulaşıldığı bildirilmişti. Uçakta bulunan pilotlardan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın arandığı belirtilmişti.