Arama çalışmaları durduruldu

T24 - 7 şiddetindeki depremle sarsılan Haiti'de 10. gün sonunda kurtarma ekipleri çalışmalarını durduruyor. Birçok arama kurtarma ekibi bundan böyle çalışmalarını, kurtulanların bakımı ve gelen yardımların dağıtılmasına odaklayacaklarını açıkladı. Deprem uzmanlarına göre, Haiti'de her an 7 ve hatta 7'den daha büyük bir deprem meydana gelebilir.



Depremin yerle bir ettiği Haiti'de hükümet, arama-kurtarma çalışmalarına son verildiğini açıkladı.

BM insani yardım koordinasyon dairesinden yapılan açıklamada, hükümetin başkent Port-au-Prince'te arama-kurtarma çalışmalarına son verdiği, 12 Ocak'taki depremin ardından en az 132 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi.

Port-au-Prince'te dün 84 yaşındaki bir kadın ve 22 yaşındaki bir erkek, enkazdan sağ çıkarılmıştı.

Bu arada depremde ölenlerin sayısı 110 bini geçti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde 111 bin 499 kişinin öldüğü, 190 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

55 binden fazla ailenin depremzede olduğu ve yaklaşık 610 bin kişinin kurulan 500 kadar barınakta bulunduğu belirtilen açıklamada, 11 binden fazla evin yerle bir olduğu, 32 bininin hasar gördüğü kaydedildi.

Haitili yetkililer daha önce, depremde 75 bin kişinin öldüğünü, 250 bin kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Temizlik başladı

Depremden 10 gün sonra 84 yaşındaki bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı.

Doktorlar, yaşlı kadının hastanede tedavi altına alındığını, ancak durumunun çok iyi olmadığını belirtiyor.

Gelişmelerin ardından birçok arama kurtarma ekibi çalışmalarını farklı yöne çevirme kararı aldı.

Yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü tahmin edilen Haiti'de ekipler başkenti "çadır şehir"e dönüştürecek.

Evsiz kalan binlerce insanın bu çadır şehirlerde, yemek, su ve sağlık hizmeti alarak yaşaması bundan sonraki ilk hedef.

BM yetkilisi David Wimhurst bu kararı uzun günlerdir yapılan çalışmaların ardından bir yaşam belirtisi görmemelerinin üzerine aldıklarını söyledi.

Bu arada ülkeden ayrılmak isteyen Haitililerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Ülkede 2 milyondan fazla kişi de evsiz.



Daha büyük bir deprem bekleniyor

Deprem uzmanlarına göre, Haiti'de her an 7 ve hatta 7'den daha büyük bir deprem meydana gelebilir.

Amerikan Jeoloji Kurumu'ndan bilim adamları, 12 Ocak'taki depremin ardından birçok artçı depremin meydana geldiği Haiti'nin haftalarca ikincil büyük depremlerle sarsılabileceğini, bunun da büyük bir depremin ardından normal olduğunu belirtti.

Bilim adamları, bu dönemde bir ya da daha fazla 6 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmesi olasılığının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Ancak 12 Ocak'taki depremin Enriquillo fayının büyük kısmında biriken enerji boşalsa da, depremin merkez üssünün doğusunda ve başkent Port-au-Prince'in hemen yanındaki başka bir kısmın hareket etmemiş olabileceğini belirten bilim adamları, bu kısmın Kuzey Amerika ve Karayibler'deki tektonik plakaların kaymasının etkisiyle burada biriken enerjiyi her an boşaltabileceğini vurguladı.

Uzmanlardan David Schwartz, dünyada meydana gelen daha önceki depremler ve Haiti'nin deprem geçmişine bakıldığında büyük depremin meydana geldiği bölgede, kısa zaman içinde başka büyük depremlerin olabileceğini söyledi.

1999 Gölcük depremi örneğini veren Schwartz, bu bölgede 7'den büyük iki depremin 3 ay arayla meydana geldiğine, aynı durumun Port-au-Prince'te de olabileceğine dikkati çekti.

Uzmanlardan Eric Calais de Enriquillo fayının, büyüklüğü 7,2'yi bulan bir sarsıntıya yol açabileceğini belirterek, bu bölgede depremlerin arka arkaya tekrarlanma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Calais, böyle bir deprem geçmişi olan bölgede, Port-au Prince'i katı deprem standartlarına göre inşa etmek gerektiğini vurguladı.