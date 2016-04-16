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Aram Yayınevi'ne fuar yolunda polis baskını; 69 koli kitaba el kondu!

TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'na katılacak olan Aram Yayınevi'ne ait araç Kırşehir yolunda durduruldu

16 Nisan 2016 11:59

Bugün TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'na katılacak olan Aram Yayınları'nın 69 koli kitabına polislerce el konuldu.

21. İzmir Kitap Fuarı için Diyarbakır'dan İzmir'e kitap kolilerinin taşındığı araç, Kırşehir'in Musur İlçesi'nde yol kontrolü sırasında durduruldu. "Silah kaçakçılığı yapıldığı" iddiasıyla durdurulan araçta kitap kolisi olduğu anlaşılmasına rağmen 69 koliye el kondu.

ETHA'da yer alan habere göre, Çuğun Jandarma Karakolu'na götürülen kitaplardan 8 koli iade edilirken, 61 koli içerisindeki kitabın ise yapılacak incelemenin ardından geri verilebileceği öğrenildi.

Yayınevi avukatları bugün başlayacak fuar nedeniyle kitapların bir an önce verilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. 

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