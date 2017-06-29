Ruhaniler Genel Meclisi’nin toplantısında Başepiskopos Aram Ateşyan’ın Patrik Genel Vekilliği sonlandırıldı.

Agos gazetesinin haberine göre, Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan, kararın iki “hayır” oyuna karşı 22 “evet” oyuyla alındığını söyledi.

Ateşyan 24 Mayıs’ta Patrikhane yönetimini bırakmaya hazır olduğunu söyleyerek Değabah (Patrik kaymakamı) Karekin Başepiskopos Bekçiyan’ı İstanbul’a davet etmiş, ancak Patrik Genel Vekilliği görevinden bugüne kadar istifa etmemişti.

Bekçiyan ile Ateşyan arasında 24 Haziran Cumartesi günü de bir görüşme gerçekleşmiş, Ateşyan bu görüşmede de resmi olarak Patrik Genel Vekilliği görevinden istifa etmeyi düşünmediğini belirtmişti.