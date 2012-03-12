Ermeni Patrikliği: Anayasa ana gibi sıcak, kucaklayıcı ve merhametli olsun

HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA

Türkiye Ermeni Patrikliği Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan,”Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması, ana gibi sıcak, kucaklayıcı, merhametli, vicdanlı, evlatları arasında ayrıcalık yapmayan, aynı mesafede kalan bir ana görmek istiyoruz”.

“Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşayız” diyen Ateşyan, TBMM Uzlaşma Alt Komisyonu’na geldi . Toplantı sonrası şunları söyledi:

“Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması’

“Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası baştan inşa edilmekte v einşa edilirken her vatandaşın kendine düşen görevi yerine getirmesi gerekirdi. Biz de hem bireysel olarak hem Ermeni cemaati olarak görevimizi yerine getirmek amacıyla buradayız.

Beklentimiz Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması, ana gibi sıcak, kucaklayıcı, merhametli, vicdanlı, evlatları arasında ayrıcalık yapmayan, aynı mesafede kalan bir ana görmek istiyoruz. Anayasa’nın da bu amaca hizmet etmesi lazım. İnanıyoruz ki bu anayasa bu amaca hizmet edecektir. Biz başta Meclis Başkanımız olmak üzere komisyon üyelerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sunduğumuz talepler tüm toplumları ilgilendiren yüzde 95’i aynıdır. Ufak değişikliklerle sadece biraz da azınlık olarak bizleri ilgilendiren sorunları masaya yatırdık ve artık bundan sonra komisyona ve üst komisyona kalmış bu çalışmayı yürütmek ve Anayasa’yı hazırlamak. Onlara başarılar diliyorum.

Birçoklarının da arzuladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti kimliğine, TC numarasına sahip olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu kadar basit. Etnik kökeni araştırmadan vurgulamadan. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız.