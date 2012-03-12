T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ermeni Patrikliği: Anayasa ana gibi sıcak, kucaklayıcı ve merhametli olsun

Ermeni Patrikliği vekili Aram Ateşyan, "Beklentimiz Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması, evlatları arasında ayrıcalık yapmayan, aynı mesafede kalan bir ana görmek istiyoruz" dedi

12 Mart 2012 18:22

HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA

 

Türkiye Ermeni Patrikliği Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan,”Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması, ana gibi sıcak, kucaklayıcı, merhametli, vicdanlı, evlatları arasında ayrıcalık yapmayan, aynı mesafede kalan bir ana görmek istiyoruz”.

 

 “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşayız” diyen Ateşyan, TBMM Uzlaşma Alt Komisyonu’na geldi .   Toplantı sonrası şunları söyledi:

 

“Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması’

 

“Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası baştan inşa edilmekte v einşa edilirken her vatandaşın kendine düşen görevi yerine getirmesi gerekirdi. Biz de hem bireysel olarak hem Ermeni cemaati olarak görevimizi yerine getirmek amacıyla buradayız.

 

Beklentimiz Anayasa’nın gerçekten ana gibi olması, ana gibi sıcak, kucaklayıcı, merhametli, vicdanlı, evlatları arasında ayrıcalık yapmayan, aynı mesafede kalan bir ana görmek istiyoruz. Anayasa’nın da bu amaca hizmet etmesi lazım. İnanıyoruz ki bu anayasa bu amaca hizmet edecektir. Biz başta Meclis Başkanımız olmak üzere komisyon üyelerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Sunduğumuz talepler tüm toplumları ilgilendiren yüzde 95’i aynıdır. Ufak değişikliklerle sadece biraz da azınlık olarak bizleri ilgilendiren sorunları masaya yatırdık ve artık bundan sonra komisyona ve üst komisyona kalmış bu çalışmayı yürütmek ve Anayasa’yı hazırlamak. Onlara başarılar diliyorum.

 

Birçoklarının da arzuladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti kimliğine, TC numarasına sahip olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu kadar basit. Etnik kökeni araştırmadan vurgulamadan. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız.

 

ETİKETLER

ErmeniAnayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24